Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Autofahrer erfasst Radlerin

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall in der Schützenstraße ist am Mittwoch eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Die 69-Jährige überquerte mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerüberweg und wurde dabei von einem herannahenden Opel eines 72-Jährigen voll erfasst. Die Frau, die keinen Helm trug, wurde über die Motorhaube des Fahrzeugs auf den Boden geschleudert. Sie musste mit schweren Verletzungen am Kopf und Körper vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Warum und wie es genau zu dem Unfall kam, muss noch geklärt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell