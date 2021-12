Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Leichtverletzte bei Zusammenstoß (01.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 6.00 Uhr hat es auf der Straße "Nordring" einen Zusammenstoß zwischen zwei Autos gegeben. Eine 48-jährige Ford Fiesta Fahrerin hielt an der Ampelkreuzung zur Sturmbühlstraße an. Eine nachfolgende 27-jährige bemerkte es zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai i20 auf den Ford auf. Die 48-jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich in eine nahe gelegene Klinik. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell