Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleintransporter gerät auf der Autobahn ins Schleudern und kippt um (15.03.2021)

Tuningen (ots)

Weil er zu schnell unterwegs war, hat ein Kleintransporter am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Tuningen einen Unfall verursacht. Ein 37-Jähriger fuhr mit einem Iveco in Richtung Singen. Dabei war er auf schneebedeckter Straße zu schnell unterwegs, wodurch der Transporter ins Schleudern geriet. Er prallte gegen eine Leitplanke, stürzte um und kam auf dem rechten Fahrsteifen zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Bergung des Kleintransporters musste die Polizei die Autobahn zeitweise sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell