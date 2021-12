Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer zu schnell unterwegs (25.11.2021)

Donaueschingen (ots)

Deutlich zu schnell unterwegs waren zwei Autofahrer am Donnerstagnachmittag im 80 Km/h-Bereich auf der Autobahn 864 zwischen den Anschlussstellen "Dreieck Bad Dürrheim" und "Donaueschingen". Gegen 13.30 Uhr zeigte das Messgerät bei einem 25-jährigen Renault-Fahrer aus Dortmund 129 Km/h an. Nur wenige Minuten später blitzte es bei einer 79-jährigen Fahrerin aus Staufenberg, die mit einem VW 50 Km/h zu schnell durch die Messung fuhr. Die Polizei zeigte beide Raser an, die ein Bußgeld von jeweils 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot erwartet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell