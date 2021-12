Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht mit Sommerreifen auf schneebedeckter Straße (30.11.2021)

St. Georgen (ots)

Zwei Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, den ein Autofahrer am Dienstag gegen 17 Uhr auf der Weidenbächlestraße verursacht hat. Ein 29-jähriger Renault Clio-Fahrer fuhr auf schneebedeckter Straße talwärts. Beim Versuch, auf die Talstraße einzubiegen, rutschte das mit Sommerreifen bestückte Auto gegen einen Ford Fiesta einer 62-Jährigen, die im Einmündungsbereich stand. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

