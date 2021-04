Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Marbach - Kleine Menge Öl ausgelaufen

Göppingen (ots)

Am Montagnachmittag wurde im Energie und Technologiepark Marbach ein Tankmotorschiff entladen. Nachdem Entladevorgang konnte der Steuermann den Entladearm aufgrund des Gewichts nicht sicher an Land übergeben. Die Entladeeinrichtung fiel auf den Boden und die darunter befindliche Ölwanne kippte um. Hierbei liefen ca. drei Liter Gasöl in den Neckar. Die vorsorglich bereits angebrachte Ölsperre verhinderte, dass sich das Gefahrgut auf dem Neckar weiter ausbreitete. Das ausgelaufene Öl wurde von der Feuerwehr Marbach aufgenommen. Eine Gefährdung für die Umwelt bestand nicht.

