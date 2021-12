Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefälschte Impfpässe vorgelegt (30.11.2021)

St. Georgen (ots)

Mit gefälschten Impfpässen ist ein Ehepaar am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einer Apotheke in der Innenstadt aufgetaucht. Ein Pärchen versuchte, durch Vorlage gefälschter Ausweise digitale Zertifikate über Covid 19-Impfungen zu bekommen. Die Fälschung fiel den Angestellten der Apotheke auf, welche die Polizei benachrichtigten. Die Beamten zogen die gefälschten Dokumente ein und zeigten das Paar wegen Urkundenfälschung an.

