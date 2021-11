Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der Brandstiftung

Speyer/Rhein (ots)

Am Freitag, dem 19.11.2021 gg. 23.40h kam es in Speyer in einem Mehrfamilienanwesen in der Windthorststraße zu einem Kellerbrand. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Bei der Begehung wurde festgestellt dass Sperrmüll in Brand geraten war. Aufgrund der geführten polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Höhe des Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

i.A.

Christian Ronge Polizeiführer vom Dienst

