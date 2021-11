Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Friesenheim Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 19.11.2021, zwischen 14:15 Uhr und 18:00 Uhr, stellte eine 56jährige Fahrzeugführerin ihren schwarzen PKW Audi in Längsaufstellung zur Fahrbahn der René-Bohn-Straße ab. Bei ihrer Rückkehr stellte sie einen Schaden am linken Kotflügel fest. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

