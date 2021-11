Polizei Hagen

POL-HA: Männer zeigen sich nach ausgeuferten Streitigkeiten gegenseitig an

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (02.11.2021) eskalierte auf der Enneper Straße ein Streit zwischen zwei Männern. Gegen 12.15 Uhr waren die Hagener zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf mündete die Auseinandersetzung jedoch in ein Handgemenge. Ein 64-Jähriger gab an, dass ihn sein 31-jähriger Kontrahent mit beiden Händen an den Hals gepackt und gewürgt habe. Der 31-Jährige hingegen schilderte den Polizeibeamten, dass er unter anderem mit den Worten "ich schlachte dich ab, du fettes Schwein" beleidigt worden sei. Er hätte den Mann zudem lediglich weggeschubst, als dieser ihm zu nahe kam. Gewürgte habe er den 64-Jährigen jedoch nicht. Beide Männer zeigten sich gegenseitig an. Die Ermittlungen bezüglich der Bedrohung, Beleidigung und gefährlichen Körperverletzung dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell