Polizei Hagen

POL-HA: Parfüm im Wert von über 340 Euro entwendet

Hagen-Mitte (ots)

In einem Kaufhaus in der Elberfelder Straße entwendete ein Ladendieb Ware im Wert von über 340 Euro. Am Dienstag (02.11.2021) gegen 13 Uhr wurde der 23-Jährige dabei beobachtet, wie er drei Parfüme aus dem Regal nahm und diese unter seine Jacke steckte. Anschließend verließ er das Geschäft auf direktem Weg ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv konnte den Hagener kurze Zeit später in einem anderen Ladengeschäft ausfindig machen und verständigte anschließend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen übergab der 23-Jährige die Ware nach Verlassen des Kaufhauses an eine unbekannte Person. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige. (arn)

