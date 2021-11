Polizei Hagen

POL-HA: Stein fällt aus Kofferraum - Zwei PKW beschädigt

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Sonntag, 31.10.2021, fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto gegen 19:30 Uhr die Weststraße entlang. Hinter ihm fuhren zwei VW. Beiden platze völlig unerwartet jeweils ein Reifen, als sie über einen großen Gegenstand fuhren. Auch der 77-Jährige hielt an, da sich seine Kofferraumklappe geöffnet hatte. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass der Hagener zwei große Steine in seinem PKW transportierte. Wie sich der Kofferraum öffnen und einer der Steine herausfallen konnte, ist jetzt Ermittlungsaufgabe des Verkehrskommissariats. Der Tuareg und der S-Max waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizisten legten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. (hir)

