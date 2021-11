Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach mehrfacher Randale in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 41-Jähriger wurde Freitagabend (29.10.2021) in Gewahrsam genommen, nachdem er in der Obere Isenbergstraße in Hohenlimburg randalierte. Gegen 21.30 Uhr bespuckte der augenscheinlich alkoholisierte Mann mehrere geparkte Autos. Als die Polizei eintraf, schwankte und lallte er stark. Der Mann konnte zudem nicht eigenständig auf dem Gehweg entlanglaufen, ohne dabei auf die Straße zu treten. Es stellte sich heraus, dass er bereits kurze Zeit zuvor Polizeieinsätze ausgelöst hatte. Etwa eine Stunde zuvor belästigte er im Bereich der Preinstraße mehrere Passanten vor einem Kiosk. Die Beamten nahmen ihn zu seinem eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam. (arn)

