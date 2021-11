Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei im Cafe

Hagen (ots)

Am Sonntag Abend, 31.10.2021, kam es gegen 21 Uhr in einem Cafe/Imbiß an der Körnerstraße zu einer Schlägerei zwischen insgesamt 6 Männern im Alter zwischen 32-37 Jahren. Sie hatten dort zuvor gemeinsam gegessen und getrunken, bevor sie miteinander in Streit gerieten, der dann in eine handfeste Auseinandersetzung mündete, wobei die Männer mit verschiedenen Gegenständen aufeinander einschlugen. Dabei ging auch Mobiliar im Wert von ca. 400 Euro zu Bruch. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

MS

