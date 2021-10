Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger am Wolfskuhler Weg angefahren

Hagen (ots)

Am Freitag, 29.10.2021, kam es gegen 11:30 Uhr im Bereich der Einmündung Wolfskuhler Weg / Sporbecker Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Ein 59-jähriger Fiat-Fahrer, der den Wolfskuhlrer Weg bergauf in Richtung Tücking fuhr, musste dort verkehrsbedingt halten. Als er wieder losfahren wollte bemerkte er am rechten Fahrbahnrand einen 64-jährigen Mann und eine gleichaltrige Frau, die die Straße überqueren wollte und ein entsprechendes Handzeichen gab. Der Pkw-Fahrer ermöglichte der Frau daraufhin das Überqueren der Straße. Als er danach wieder anfuhr, kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Mann, der zu Boden stürzte und dabei verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Warum es zu der Kollision kam, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter 986-2066 zu melden.

MS

