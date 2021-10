Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger verprügeln Autofahrer

Hagen (ots)

In der Nacht auf Samstag, den 30.10.2021, kam es um 01:25 Uhr an der Kreuzung Hochstr./Kampstr. zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Pkw-Fahrer und zwei Fußgängern, die vor dem vorbeifahrenden Pkw auf die Straße sprangen und auf die Motorhaube schlugen. Anschließend schlugen und traten sie auf den aussteigenden Pkw-Fahrer ein, bis dieser am Boden lag. Umstehende Passanten griffen ein und sorgten so dafür, dass die beiden Angreifer von ihm abließen und flüchteten. Der Pkw-Fahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die beiden 27- und 29-jährigen Tatverdächtigen konnten nach kurzer Fahndung angetroffen und die Personalien festgestellt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Zeugen melden sich bitte unter 986-2066 bei der Polizei.

