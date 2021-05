Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unwetter führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen und umgestürzten Bauzäunen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - u.a. Gensinger Straße (ots)

Ein am 16.05.2021 gegen 18:30 Uhr einsetzendes Gewitter mit Starkregen und Windböen führte im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach zu mehreren Einsatzlagen. Zunächst stürzte gegen 18:48 Uhr ein Baum in Höhe der Einfahrt zum Sandweg auf die Gensinger Straße, so dass diese in beide Richtungen für ca. 1 1/2 Stunden blockiert war. Die freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach und der städtische Bauhof konnten den Baum letztendlich zersägen und die Fahrbahn freiräumen. Gegen 22:18 Uhr wurde unweit des vorgenannten Geschehens, etwa in Höhe des Michelin-Werks festgestellt, dass dort die Fahrbahn bis zu 40 Zentimeter überspült war. Grund hierfür war ein durch das Unwetter verstopfter Abwasserkanal. Die Feuerwehr konnte durch Abpumpen des Wassers auch hier die Fahrbahn wieder freimachen. Weiterhin kam es im Stadtgebiet von Bad Kreuznach zu umgestürzten Bauzäunen, die jedoch problemlos und ohne Schaden zu verursachen wieder aufgestellt werden konnten. Glücklicherweise wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen durch die Wetterereignisse verletzt.

