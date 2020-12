Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Weihnachtsbeleuchtung gestohlen und zerstört

BorkenBorken (ots)

Die Lichterketten sollten Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken. Diese dürfte für die Betroffenen nun jedoch getrübt sein. Denn Unbekannte haben sich in der Nacht zum vergangenen Freitag in Borken an der Weihnachtsbeleuchtung zu schaffen gemacht, die an einem Haus in der Straße Neue Kämpe angebracht war. Teils fehlten Leuchtmittel, teils hatten die Täter sie zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell