POL-BOR: Rhede - Weitere Seniorin betrogen

RhedeRhede (ots)

Die Betrugsmasche des "Falschen Polizisten" reißt im Kreis Borken nicht ab. Am Sonntag ist ihr in Rhede eine weitere Seniorin zum Opfer gefallen. Einem unbekannten Anrufer gelang es am Abend, sich der Frau gegenüber als Polizeibeamter auszugeben. Er schilderte der Rhederin, dass die akute Gefahr eines Einbruchs bestehe. Es kam anschließend zur Übergabe von Bargeld, Bankkarte und Schmuck an einen vermeintlichen Polizeibeamten. Beschreibung des "Abholers": klein, schmale Statur, dunkle Kleidung, weißes Basecap. Zu einer ähnlich gelagerten Tat war es wie berichtet am Freitag ebenfalls in Rhede gekommen. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Die Polizei warnt erneut vor derartigen betrügerischen Machenschaften. Die Täter gehen dabei psychologisch geschickt vor: Sie schaffen bedrohliche Szenarien, mit denen sie die Angerufenen emotional beeinflussen. Wer einen derartigen Anruf bekommt, sollte das Gespräch sofort beenden und im Zweifelsfall die Polizei verständigen. Hintergrundinformation vermittelt unter anderem das Internetportal www.polizei-beratung.de.

