POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Zaun

Offstein

Am Samstag, den 28.11.2020, kam es in der Zeit zwischen 01:30 und 07:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Berliner Ring in Offstein.

Der Verursacher fuhr mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in den Gartenzaun des 62-jährigen Geschädigten und hat anschließend die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen und sich zur Verfügung stellen.

