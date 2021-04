Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Reifen entwendet

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Bisher unbekannte Täter entwendeten am 15.04.21, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr von einem Grundstück in der Straße "Auf der Höhe" vier Reifen der Marke Pirelli im Wert von 230,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell