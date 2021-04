Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhofstraße / Holzmindener Straße, Mittwoch, 14.04.21, 10.25 Uhr - 15.40 Uhr

EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 14.04.21, gegen 10.25 Uhr meldete sich eine 53-jährige Geschädigte aus Bad Gandersheim bei der Polizei und teilt mit, dass sie kurz zuvor eine männliche Person bei einem versuchten Fahrraddiebstahl in Kreiensen, am Bahnhof beobachtet habe. Des Weiteren sei ihr eigenes Fahrrad, welches sie zwei Stunden zuvor am Bahnhof abgestellt habe, verschwunden. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen führte zum Auffinden einer 52-jährigen männlichen Person, aus Bad Gandersheim, in einem im Bahnhof Kreiensen wartenden Zug. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 52-jährigen von über 2,5 Promille, wurde die Person nach Feststellung der Personalien nach Hause verbracht. An der Wohnanschrift des Tatverdächtigen konnte denn das Fahrrad der 53-jährigen Geschädigten aufgefunden werden, womit sich auch der angezeigte Diebstahl des Fahrrades der 53-jährigen durch den Tatverdächtigen erhärtete. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde der Bahnhof in Kreiensen gegen 15.45 Uhr erneut durch die Beamten der Polizei Bad Gandersheim angefahren. Auf der Anfahrt fiel den Beamten der Tatverdächtige ein weiteres Mal auf. Diesmal konnte er fahrend auf einem schwarzen, neuwertigen Herrenrad angetroffen werden. Eine erneute Kontrolle des Tatverdächtigen ergab, dass er wiederum ein Fahrrad vom Bahnhof in Kreiensen entwendet hat. Weiterhin war die Alkoholisierung des 52-jährigen so erheblich, dass in dem Zustand auch das Führen eines Fahrrades nicht erlaubt ist. Es wurden Strafanzeigen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell