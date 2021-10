Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 17.10.2021, kam es in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer Honda Jazz beschädigt worden ist. Der 74-jährige Halter aus Wunstorf bemerkte den frischen Unfallschaden gegen 17:25 Uhr. Abgestellt hatte er seinen Kleinwagen gegen 13:30 Uhr in einer der Parklücken gegenüber der Hausnummer 6. Der Pkw wurde durch den unbekannten Unfallverursacher im Bereich des hinteren Stoßfängers zerkratzt. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/4004 0 entgegen.

