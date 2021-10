Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht bei Kaufland

Stadthagen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 07.10.21, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde ein weißer Pkw Seat Ibiza, auf dem Parkplatz von Kaufland in Stadthagen Am Helweg beschädigt.

Der weiße Seat stand in einer Parkbucht in der Nähe des Haupteingangs und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem fremden Pkw an der vorderen linken Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Tel. 04721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

