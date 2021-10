Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Obernkirchen (ots)

(ma)

Die Polizeistation Obernkirchen sucht nach evtl. Unfallzeugen, die am heutigen Freitag eine Verkehrsunfallflucht kurz hinter dem Kreisel an der Vehlener Straße in Obernkirchen beobachtet haben könnten.

Eine Frau und ein Mann sind nach Zeugenangaben gg. 10.00 Uhr an der Vehlener Straße unterwegs gewesen, als vermutlich ein blauer Pkw Kombi gegen einen dort geparkten Pkw Skoda, unweit einer Arztpraxis, fuhr und diesen beschädigte. Das verursachende Fahrzeug fuhr nach dem Anstoß in Richtung Stadtmitte weiter.

Die Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeistation in Obernkirchen unter der Tel.-Nr.: 05724-95 88 60, melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell