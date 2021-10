Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau: Versuchter Betrug durch angebliches Inkassounternehmen

Nienburg (ots)

(Haa) Betrüger haben versucht, mithilfe eines Schreibens einer angeblichen Inkassofirma an das Geld eines Mannes aus Stolzenau zu gelangen.

In dem Brief eines im Ausland ansässigen Unternehmens wurde der 70-Jährige darüber informiert, dass er telefonisch ein Abonnement einer Gewinnspiellotterie abgeschlossen hatte und die fällige Beitragszahlung bisher ausgeblieben sei. Aufgrund der fehlenden Zahlung sei die Summe durch Mahngebühren und Zinsen auf 348,44EUR angewachsen. Vermutlich um den Druck auf den Empfänger noch zu erhöhen, forderte der Dienstleister den Senior auf, die Zahlung sofort zu entrichten da ansonsten die Pfändung bei seiner Bank beantragt würde. Aufgrund der angegebenen IBAN war zu erkennen, dass das Geld an ein Geldinstitut im europäischen Ausland überwiesen werden sollte.

Der Rentner war sich sicher kein solches Abo abgeschlossen zu haben und erkannte den Betrugsversuch. Er erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Polizei in Stolzenau.

Die Polizei rät, dass wenn Sie ebenfalls einen ähnlichen Brief erhalten haben, an dessen Ihnen Echtheit Zweifel bestehen, dann gehen Sie nicht auf die Forderungen ein und informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle über den Sachverhalt.

