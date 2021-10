Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Müllentsorgung im Harrl

Bad Eilsen/Ahnsen (ots)

(ma)

An der Akazienallee in Ahnsen haben Unbekannte wahrscheinlich eine ganze Wagenladung mit Sperrmüll in das Waldgebiet "Harrl" gekippt und entsorgt.

Die Polizei Bückeburg wurde gestern gg. 20.00 Uhr über die widerrechtliche Müllentsorgung informiert.

Die Beamten fanden auseinandergenommene Schränke, Lattenroste, Matratzen und andere Möbelstücke vor.

Zeugenhinweise zu diesem Umweltverstoß nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 057222/95930 oder die Polizeistation Bad Eilsen, Tel.: 05722/906340, entgegen.

