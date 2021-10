Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsschilder aus Baustelle entwendet.

Leese (ots)

(loh.) In der Zeit vom 08.10.2021, 12.00 Uhr bis 09.10.2021,10.00 Uhr, entwenden unbekannte Täter im Baustellenbereich in Leese insgesamt ca. dreißig Verkehrszeichen. Die Verkehrszeichen befanden sich an insgesamt zehn Stellen in den Straßen Schmiedestraße/Alter Postweg/Bahlweg.

