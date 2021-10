Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Bergdorfer Straße/Obertorstraße in Bückeburg kam es gestern gg. 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei der Zweiradfahrer stürzte und mit Beinverletzungen in das Klinikum Schaumburg verbracht werden musste.

Die 20jährige Fahrerin aus dem Auetal wollte von der Bergdorfer Straße nach links in die Obertorstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte, einfahren und übersah den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 68jährigen Leichtkraftfahrer aus Bückeburg.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

