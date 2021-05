Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Körperverletzung in Schalke gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem mehrere Unbekannte am Samstag, 22. Mai 2021, zwei Männer in Schalke angegriffen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 30-jähriger Gelsenkirchener und ein 34-Jähriger aus Duisburg befanden sich gegen 22 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Overwegstraße, wo sie zunächst miteinander in Streit gerieten. Unerwartet seien zehn unbekannte Männer hinzugekommen, die die beiden schlugen und traten. Anschließend flüchteten neun Täter zu Fuß, während sich der zehnte in einem schwarzen BMW entfernte. Die Gesuchten sind alle zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln, einer war mit einer olivfarbenen Jacke bekleidet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die beiden Verletzten verzichteten auf eine medizinische Versorgung vor Ort und wollten gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen.

