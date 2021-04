Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendiebstahl in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. April 2021, gegen 14:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter Lebensmittel aus dem Einkaufsmarkt "Kaufland" in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Ladendieb, welcher einen vollgepackten Rucksack mit sich führte.

Bei dem Versuch ihn anzusprechen und aufzuhalten, ergriff er zunächst fußläufig die Flucht Richtung Haupteingang und entfernte sich anschließend mit einem dort abgestellten Fahrrad.

Drei Männer seien auf die Situation aufmerksam geworden und versuchten die Mitarbeiterin bei der Fluchtverhinderung zu unterstützen.

Aufgrund der aggressiven Verhaltensweise des Täters ließen sie von ihm ab.

Der Rucksack wurde dabei von dem Täter zurückgelassen, in welchem daraufhin Diebesgut aufgefunden werden konnte.

Die Polizei sucht nun nach den drei männlichen Personen, welche die Mitarbeiterin bei der Fluchtverhinderung unterstützt haben.

Die drei Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell