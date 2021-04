Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. April 2021, kam es in der Almsloher Straße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Opel die Straße Auf dem Feldberg und beabsichtigte nach links auf die Almsloher Straße abzubiegen.

Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten, 37-jährigen Fahrradfahrer.

Durch die Kollision wurde der Radfahrer aus der Gemeinde Ganderkesee leicht verletzt.

Es entstanden leichte Sachschäden, der Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt.

