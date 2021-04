Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in Pkw in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. April 2021, in der Zeit von 11:50 bis 12:45 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz in der Straße Hasenlager abgestellten Pkw Ford ein.

Offensichtlich wollte der oder die Täter an den Kofferraum gelangen.

Entwendet wurde nichts, der Sachschaden an dem grauen Ford wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941115, in Verbindung zu setzen.

