Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Grünschnitt in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 26. April 2021, gegen 19:30 Uhr, kam es in einem Waldstück, in der Straße "Lieths Sand" in Dötlingen, zu einem Brand.

Eine 50-Jährige aus der Gemeinde Dötlingen lagerte zuvor Asche an der Örtlichkeit ab.

Durch die offensichtlich noch nicht vollständig erloschene Asche geriet dort gelagerter Grünschnitt in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Dötlingen löschte das Feuer.

Da es sich bei dem Brandort um ein Privatgrundstück handelte, entstand kein Fremdschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell