Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Unfallflucht in der Stegmannstraße

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 14.10.2021, kam es in der Stegmannstraße in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein hellblauer Chevrolet Aveo durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden ist. Die 18-jährige Fahrerin hatte den Kleinwagen mit Schaumburger Kennzeichen gegen 06:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 9 abgestellt. Als sie gegen 13:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Stadthagen. Diese nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell