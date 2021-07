Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Leicht Verletzter nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer trug nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Moltkestraße an der Einmündung zur Bertha-von-Suttner-Straße glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelten Beamten des Polizeireviers Offenburg war eine 43-jährige Ford-Fahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Moltkestraße unterwegs, als sie nach links in die Bertha-von-Suttner-Straße abbiegen wollte. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Radfahrer. Auf eine ärztliche Behandlung wurde zunächst verzichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. /lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell