Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Bereits am Donnerstag, den 1. Oktober, ereignete sich ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Pestalozzistraße in Tauberbischofsheim. Ein bislang unbekannter, junger Mann, befand sich im Kassenbereich des Supermarkts und entwendete vermutlich Zigaretten, als ein Zeuge die Kassiererin darauf aufmerksam machte. Die 55-Jährige ging dem Mann daher hinterher und stellte ihn zur Rede. Der junge Mann kam anschließend auf die Kassiererin zu, drückte sie zu Boden und rannte daraufhin in Richtung eines Schulzentrums davon. Der junge Mann wird als circa 18 Jahre alt und komplett weiß gekleidet beschrieben. Die Tat konnte durch mehrere Zeugen, die sich in einem Windfang aufhielten, gesehen werden. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet daher Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall mit Sachschaden und verletzter Person

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in der Mergentheimer Straße in Tauberbischofsheim. Ein 58-jähriger VW-Fahrer wollte von einem dortigen Tankstellengelände auf die Mergentheimer Straße einfahren und übersah vermutlich, dass ein 40-jähriger mit seinem Ford bereits auf dieser fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, als der Mann mit dem VW auf die Mergentheimer Straße einfuhr. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa. 13.000 Euro, ein Fahrer wurde leicht verletzt.

