POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Der Polizeiposten Walldürn sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können wer zwischen Freitag 11.12.2020 und Montag 14.12.2020 eine Lichtkuppel an der Nibelungenhalle in Walldürn beschädigt hat. Die unbekannte Person war über eine Stahltreppe auf das Dach der Halle gelangt und hatte dort das Kunststoffteil beschädigt . Der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise.

Osterburken: Ausweichversuch blieb erfolglos - Zeugen gesucht

Weil er in der so genannten Kalbekurve zwischen Bofsheim und Osterburken einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, bremste ein 49-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, seinen Wagen fast bis in den Stillstand ab. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden weißen Kastenwagen kam. Obwohl am Fahrzeug des 49 jährigen ein Sachschaden entstand, fuhr der Fahrer des Kastenwagens weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier in Buchen melden sollen.

Neckarzimmern: Unter Drogen Einfluss am Steuer

Gleich drei Anzeigen müssen Beamte des Polizeireviers Mosbach nach der Kontrolle eines Autofahrers am Donnerstagabend in Neckarzimmern fertigen. Die Einsatzkräfte hatten den Mann gegen 20:30 Uhr auf Parkplatz neben der Bundesstraße im Bereich der Haßmersheimer S-Bahn-Haltestelle kontrolliert. Auf Nachfrage gab der Mann an, spazieren zu fahren beziehungsweise gehen zu wollen. Da dies aktuell nicht erlaubt ist muss er nun wegen gegen mit einer Anzeige gegen die Coronaverordnung des Landes rechnen. Im Kontrollgespräch konnten die Beamten aber zudem herausfinden, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Den aktuellen Konsum mehrerer Joints räumte der 44-Jährige ein. Außerdem verlief ein Vortest positiv, so dass er mit zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen musste. In dem Opel des Mannes konnte eine kleine Menge Marihuana aufgefunden werden. Aus diesem Grund erwarten ihn deshalb bald Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen, des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Marihuana. Außerdem sieht er einem Fahrverbot entgegen.

