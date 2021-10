Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannte entwenden Verkehrszeichen aus Parkhaus

Nienburg (ots)

(Haa) In einem Nienburger Parkhaus in der Bahnhofstraße haben bisher unbekannte Täter zwei Verkehrsschilder entwendet. Eine verantwortliche Mitarbeiterin meldete den Diebstahl am Sonntag, den 17.10.202, bei der Polizei in Nienburg. Bei den beiden Schildern handelt es sich zum einen um ein Schild, welches auf eine Ausfahrt hinweist und zum anderen um das Verkehrszeichen 267 (Verbot der Einfahrt). Vermutlich in dem Zeitraum von Freitag, den 15.10.2021 bis Sonntag, den 17.10.2021, wurden die Schilder aus der sechsten und der siebten Ebene des Parkhauses entwendet. Die Polizei in Nienburg bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/9778 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell