Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Contwig OT Stambach (ots)

Am Samstag, den 09.10.2021, wurde im Laufe des Tages ein am Kindergarten in Stambach parkender, dunkelblauer Toyota Auris, von unbekanntem Täter beschädigt. Der Spurenlage zufolge dürfte sich der Verkehrsunfall beim Ein- oder Ausparken ereignet haben. Der entstandene Streifschaden am hinteren linken Radlauf wird auf circa 700 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht mögliche Zeugen der Tat. |pizw

