Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruchdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zwischen Dienstag und Freitag kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Garage in der Altheimer Straße in Zweibrücken-Mittelbach. Unbekannte Täter versuchten die Schlüsselschaltung des elektrischen Garagentores zu manipulieren. Anwohnern aus dem Bereich Altheimer Straße / Stubbacher Weg war bereits mehrfach nachts zwischen 3 und 4 Uhr ein älterer, dunkelblauer Transporter (möglicherweise Ford oder Fiat) ohne Kennzeichen aufgefallen, der in der Straße stand und zum Teil mit mehreren Personen besetzt gewesen sein soll. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) erbittet sachdienliche Hinweise. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell