Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - 2 x unter BTM-Einfluss mit E-Scooter unterwegs

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 08.10.2021, gegen 18:15 Uhr, wurde von der Streife in der Kaiserstraße in Pirmasens ein E-Scooter (Elektroroller) festgestellt, der nicht mit dem dafür erforderlichen Versicherungskennzeichen versehen war. Die Kontrolle des 53-jährigen Mann aus Pirmasens ergab, dass er nicht nur ohne Versicherungsschutz, sondern auch unter dem Einfluss von berauschenden Mittel unterwegs war. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den 53-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Ebenfalls am 08.10.2021, gegen 19:30 Uhr, wurde von Streife, wieder in der Kaiserstraße, ein E-Scooter auf dem Bürgersteig festgestellt. Die Überprüfung ergab, dass der 31-jährige Mann aus Pirmasens ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zudem noch Amphetamin aufgefunden werden. Der Roller und die Drogen wurden sichergestellt, eine Blutprobe entnommen. |pips

