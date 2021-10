Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht in der Neufferstraße

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am 08.10.2021, im Zeitraum zwischen 08:35 Uhr und 09:15 Uhr, parkte ein 53-jähriger Mann aus Pirmasens seinen weißen Mazda CX 5 (SUV mit PS-Kennzeichen) in der Neufferstraße in Pirmasens, im Bereich des Anwesen Nr. 47, Fahrtrichtung Luisenstraße. Ein bislang unbekannter PKW fuhr vermutlich zu knapp an dem geparkten Mazda vorbei und verursachte dabei Schäden an der Stoßstange, Kotflügel und Radlauf vorne links (Fahrerseite). Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell