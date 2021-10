Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der L 478 mit leichtverletzter Person/Zeugenaufruf

Bundenthal (ots)

Am Donnerstag, 07.10.2021, kurz nach 16.00 Uhr befuhr eine 38-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem grauen Audi A 4 die L 478 von Bundenthal kommend in Fahrtrichtung Niederschlettenbach. Gleichzeitig befuhr ein 20-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem grauen PKW die L 478 in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve streiften sich die entgegenkommenden PKW an den jeweils linken Außenspiegeln. Bedingt durch den Zusammenstoß wurde die Scheibe an der Fahrertür des Audis zerstört, so dass die Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2300.- Euro. Die Polizei sucht nunmehr Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen./pidn

