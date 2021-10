Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Zweibrücken (ots)

Am 6.10.2021, gegen 08.45 Uhr, wurde ein geparkter PKW, Opel Meriva, Farbe schwarz, in der Rosengartenstraße durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Streifschaden auf der linken Fahrzeugseite wird mit einer Schadenshöhe von ca.1000 Euro beziffert. Bei dem verursachenden PKW soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben, der vorne rechts beschädigt sein müsste. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.

Am 6.10.2021, zwischen 11.30 Uhr und 12.15 Uhr, kam es zu einer weiteren Unfallflucht in der Finkenstraße. Ein brauner BMW X1, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt war, wurde durch einen unbekannten PKW beim Ausparken im Heckbereich touchiert und beschädigt. Schadenshöhe ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

