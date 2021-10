Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Hauenstein (ots)

Am Dienstag, 05.10.2021, zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr ereignete sich in Hauen-stein, Marktplatz gegenüber der der dortigen Bäckerei ein Verkehrsunfall, als ein un-bekanntes Kraftfahrzeug beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten, grauen PKW Mercedes-Benz streifte und dessen linken Außenspiegel beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Verkehrsunfallgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen./pidn

