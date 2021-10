Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Obersimten (ots)

In der Zeit vom 13.09.2021, 21:00 Uhr bis 04.10.2021, 19:36 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in Obersimten einzubrechen. Durch das versuchte Aufhebeln der Haupteingangstür entstand ein Sachschaden an der Hauseingangstür von ca. 250EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

