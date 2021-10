Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.10.2021, 15:00 Uhr - 19:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen 10 - 90. SV: Ein grauer Audi Q3 Sportback, der auf dem Parkplatz rechts neben dem Outlet-Center in der dritten Parkreihe mit Front in Richtung Eishalle geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am Heck beschädigt. Am Q3 konnte weißer Lackantrag festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell