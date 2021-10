Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht eines grauen Kombi in der Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 23:20 Uhr, befuhr nach Zeugenaussagen ein grau oder silberfarbener Kombi die Winzler Straße aus Richtung Winzeln kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz nach der Einmündung zur Hornbacherstraße stieß der noch unbekannte Fahrer gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes Benz E 320 und entfernte sich fluchtartig unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Karolinenstraße, kam wenige Minuten später wieder zur Unfallstelle zurück, um sein abgefallenes amtliches Kennzeichen mitzunehmen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

