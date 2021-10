Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: versuchter Einbruch in der Mühlbachstraße

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmittag in der Zeit von 09:00 Uhr und 15:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus, während der Abwesenheit der 49-jährigen Ge-schädigten, zu gelangen. Durch das versuchte Aufhebeln entstand ein Sachschaden an der Hauseingangstür von ca. 1500EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

